Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı verdi
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı verdi

14.03.2021 07:59 | Son Güncelleme: 14.03.2021 08:03
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı verdi

Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için gazetelerde bir taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için gazetelerde bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bazı gazetelerde yayımlanan taziye ilanında şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem validesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duydum. Merhume Servet Soylu Hanımefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Cenaze namazına da katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Soylu'nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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