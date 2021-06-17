Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç'i kabul etti
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç'i kabul etti.
Erdoğan'ın Antalya'da kaldığı otelde, basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun