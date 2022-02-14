Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelere katıldı -2
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberleri: Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Demirören Haber Ajansı - Dünya