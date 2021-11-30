Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazası şehitleri için Aliyev'e başsağlığı diledi - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazası şehitleri için Aliyev'e başsağlığı diledi

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazası şehitleri için Aliyev'e başsağlığı diledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini...

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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