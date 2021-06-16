Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti

Son dakika dünya haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ülkenin üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti.