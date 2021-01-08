Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HARİRİ'Yİ KABUL ETTİ
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Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HARİRİ'Yİ KABUL ETTİ

08.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:42
Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HARİRİ'Yİ KABUL ETTİ

Son dakika gündem haberi: Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti kurmakla görevlendirilen Lübnan Eski Başbakanı Saad El Hariri'yi kabul etti.

Kamera: Cengiz ÇOBAN/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti kurmakla görevlendirilen Lübnan Eski Başbakanı Saad El Hariri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün öğlen saatlerinde, Vahdettin Köşkü'nde Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad el-Hariri'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saad Hariri ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı ve bölgesel meselelerde iş birliği imkanları değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, köklü bir tarihi geçmişe dayanan iki ülke ilişkilerini her alanda derinleştirme ve güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.Lübnan'ın siyasi istikrarının Lübnanlıların yanı sıra bölge barışı ve huzuru için de kritik önemde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost ve kardeş Lübnan halkının birliği ve dirliği doğrultusunda bu ülkeye katkılarını sürdüreceğini ifade etti.

Saad Hariri de Türkiye'nin Lübnan'a yaptığı destekler ve yatırımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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