Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... AK Parti TBMM Grup Toplantısı Hazırlanan videonun izlenmesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Ak Parti TBMM Grup Toplantısı
Hazırlanan videonun izlenmesi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
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