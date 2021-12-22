Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz" - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... AK Parti TBMM Grup Toplantısı Hazırlanan videonun izlenmesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Ak Parti TBMM Grup Toplantısı

Hazırlanan videonun izlenmesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz

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AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri

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