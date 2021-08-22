Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini...
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu