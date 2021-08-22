Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini...
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile yaptığı görüşmede, Kabil Havaalanında güvenlik ve işletme sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile yaptığı görüşmede, Kabil Havaalanında güvenlik ve işletme sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havaalanının güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havaalanının güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam...

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini... - Haberler
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