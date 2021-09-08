Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç baskısının daha da artacağını iletti.