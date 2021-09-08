Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç...
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç baskısının daha da artacağını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç baskısının daha da artacağını iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç... - Haberler
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