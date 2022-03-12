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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 45 dakika sürdü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongre, Gine, Güncel, Haberler

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