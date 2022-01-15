Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse mevcut destekleri daha da artırarak çiftçimizin yanında yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse mevcut destekleri daha da artırarak çiftçimizin yanında yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.