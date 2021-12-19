Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek.
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz, bundan hiç endişeniz olmasın."
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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