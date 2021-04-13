Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu yıl sözleşmeli ve işçi kadrosunda 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir."

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu yıl sözleşmeli ve işçi kadrosunda 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir.