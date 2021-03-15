Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize, üzerinde 2053 vizyonlarını inşa edebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız. "
15.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:36
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize, üzerinde 2053 vizyonlarını inşa edebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız. "
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize, üzerinde 2053 vizyonlarını inşa edebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız. "
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap