Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz."
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gençlere) Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz.'
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil.'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor."

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz." - Haberler
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