Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz."
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur