Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylarını açıklamaları için Erdoğan'a tek şart sundu: Seçim tarihini belirle

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylarını açıklamaları için Erdoğan'a tek şart sundu: Seçim tarihini belirle

 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekille ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekille ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title