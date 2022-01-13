Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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