Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır." - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır."

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AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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