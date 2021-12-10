Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır."
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır."
AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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