Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci ve vatandaşları selamladı

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi programa katılmak için geldiği Sakarya'da, kendisini bekleyen gazeteci ve vatandaşları otobüsten el sallayarak selamladı.