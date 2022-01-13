Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok daha geniş coğrafyaya yayılacaktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok daha geniş coğrafyaya yayılacaktı"

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte,...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte,...

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden milli futbolcu Çalık'ın ailesine taziye telefonu

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden milli futbolcu Çalık'ın ailesine taziye telefonu

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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