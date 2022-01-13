Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok daha geniş coğrafyaya yayılacaktı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok daha geniş coğrafyaya yayılacaktı"
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet