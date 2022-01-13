Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok daha geniş coğrafyaya yayılacaktı"

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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