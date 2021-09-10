Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Ashietey-Odunton'u kabul etti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabulde Büyükelçi Francisca Ashietey-Odunton yöresel kıyafetleri ile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ashietey-Odunton'un ve heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı