Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Ashietey-Odunton'u kabul etti
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Ashietey-Odunton'u kabul etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Ashietey-Odunton'u kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabulde Büyükelçi Francisca Ashietey-Odunton yöresel kıyafetleri ile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ashietey-Odunton'un ve heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Ashietey-Odunton'u kabul etti - Haberler
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