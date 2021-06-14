Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarına başladı. Erdoğan temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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