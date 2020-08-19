Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Büyükelçisini kabul etti
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Büyükelçisini kabul etti

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Büyükelçisini kabul etti
19.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Herve Magro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Magro'nun eşi ve beraberindeki elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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