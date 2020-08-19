Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Büyükelçisini kabul etti Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Herve Magro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Magro'nun eşi ve beraberindeki elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA Kaynak: İHA