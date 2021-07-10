Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Vahdetin Köşkü'nde kabul etti.