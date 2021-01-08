Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her nerede adaletsizlik egemense orada açık veya gizli zulüm vardır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her nerede adaletsizlik egemense orada açık veya gizli zulüm vardır"

08.01.2021 14:44 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:07

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturuma Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturuma Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her nerede adaletsizlik egemense orada açık veya gizli zulüm vardır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her nerede adaletsizlik egemense orada açık veya gizli zulüm vardır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her nerede adaletsizlik egemense orada açık veya gizli zulüm vardır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her nerede adaletsizlik egemense orada açık veya gizli zulüm vardır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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