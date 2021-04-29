Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esnafımıza yaptığımız aylık bin lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esnafımıza yaptığımız aylık bin lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz.