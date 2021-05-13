Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya eski Başbakanı ile Filistin'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Malezya Başbakanı Muhammed'in karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı