Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz."
02.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:51
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş