Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz."
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz."

02.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:51
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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