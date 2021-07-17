Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum gezisinde Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum gezisinde Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Toplu açılış törenine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'na katıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılanan Erdoğan, burada kentte yapılan yatırımlarla ilgili brifing aldı. Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde hayata geçirilen mega ve dev projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Başkan Sekmen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Liderimizi, Devlet Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı Dadaşlar diyarında ağırlamanın bahtiyarlığını yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediyemize yaptığı ziyarette ilimizde hayat bulan projelerimizi zat-ı alilerine ifade ettik. Şehrimizdeki değişim ve dönüşümü ihtiva eden hamlelerimizi, nihai hedeflerimizi Devlet Başkanımıza anlattık" dedi.

Başkan Sekmen, sosyal medya hesaplarından söz konusu ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımında şu görüşlere yer verdi: "Göz bebeğimiz, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'yi Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Can Dadaşlara, kadim şehrimiz Erzurum'a olan ilgileri ve güzel dilekleri için tüm hemşehrilerimiz adına Devlet Başkanımıza, saygı ve şükranlarımı arz ediyorum."

(Sefa Tetik/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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