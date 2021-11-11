Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı...

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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