Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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