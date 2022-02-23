Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan, özel temsilcilerle başlayan süreci devam ettirmekte kararlı olursa bizim için kapıların kapalı kalması diye bir... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan, özel temsilcilerle başlayan süreci devam ettirmekte kararlı olursa bizim için kapıların kapalı kalması diye bir...

AA, Esin Işık - Güncel
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan, özel temsilcilerle başlayan süreci devam ettirmekte kararlı olursa bizim için kapıların kapalı kalması diye bir şey söz konusu olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ermenistan, özel temsilcilerle başlayan süreci devam ettirmekte kararlı olursa bizim için kapıların kapalı kalması diye bir şey söz konusu olmaz."

AA / Esin Işık - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan, Güncel, Haberler

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