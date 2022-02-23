Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan, özel temsilcilerle başlayan süreci devam ettirmekte kararlı olursa bizim için kapıların kapalı kalması diye bir...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan, özel temsilcilerle başlayan süreci devam ettirmekte kararlı olursa bizim için kapıların kapalı kalması diye bir şey söz konusu olmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ermenistan, özel temsilcilerle başlayan süreci devam ettirmekte kararlı olursa bizim için kapıların kapalı kalması diye bir şey söz konusu olmaz."
AA / Esin Işık - Güncel