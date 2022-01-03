Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyona ek olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili alt sınır, yeni düzenlemeye göre; hiçbir emeklimiz 2 bin 500...
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyona ek olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili alt sınır, yeni düzenlemeye göre; hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyona ek olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili alt sınır, yeni düzenlemeye göre; hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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