Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyona ek olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili alt sınır, yeni düzenlemeye göre; hiçbir emeklimiz 2 bin 500... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyona ek olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili alt sınır, yeni düzenlemeye göre; hiçbir emeklimiz 2 bin 500...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyona ek olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili alt sınır, yeni düzenlemeye göre; hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyona ek olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili alt sınır, yeni düzenlemeye göre; hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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