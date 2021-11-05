Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN BÜYÜK PROJEMİZİ ATATÜRK HAVALİMANI ALANINA YAPACAĞIZ (1)

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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