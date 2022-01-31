Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden...

AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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