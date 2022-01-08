Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız."
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız."
AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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