Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız." - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstiyorlar ki ekonomide bir dalgalanma mı yaşandı, herkes işinden, aşından olsun, isyan başlasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiyorlar ki ekonomide bir dalgalanma mı yaşandı, herkes işinden, aşından olsun, isyan başlasın.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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