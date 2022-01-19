Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide bizi hedeflerimize adım adım yaklaştıran programımızın ülkemizi nereden nereye taşıdığını yaz aylarına doğru hep... - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide bizi hedeflerimize adım adım yaklaştıran programımızın ülkemizi nereden nereye taşıdığını yaz aylarına doğru hep...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide bizi hedeflerimize adım adım yaklaştıran programımızın ülkemizi nereden nereye taşıdığını yaz aylarına doğru hep birlikte çok daha iyi göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide bizi hedeflerimize adım adım yaklaştıran programımızın ülkemizi nereden nereye taşıdığını yaz aylarına doğru hep birlikte çok daha iyi göreceğiz."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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