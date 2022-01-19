Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide bizi hedeflerimize adım adım yaklaştıran programımızın ülkemizi nereden nereye taşıdığını yaz aylarına doğru hep...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide bizi hedeflerimize adım adım yaklaştıran programımızın ülkemizi nereden nereye taşıdığını yaz aylarına doğru hep birlikte çok daha iyi göreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide bizi hedeflerimize adım adım yaklaştıran programımızın ülkemizi nereden nereye taşıdığını yaz aylarına doğru hep birlikte çok daha iyi göreceğiz."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri