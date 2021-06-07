Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, E-Spor ödül törenine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, E-Spor ödül törenine katıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, E-Spor ödül törenine katıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen E-Spor Turnuvası Finali'ne katıldı, turnuvada birinci olan sporculara ödüllerini verdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen E-Spor Turnuvası Finali'ne katıldı, turnuvada birinci olan sporculara ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen E-Spor Turnuvası final programına katıldı. Erdoğan burada, sembolik olarak oynanan FİFA müsabakasını izledi. Paris Saint-Germain FC ve Liverpool FC arasında yapılan maçı izleyen Erdoğan, "Futbol malum kolektif bir takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa neticeye o gidiyor. Burada da gördüğümüz gibi 1-0'dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar. Maçı da Paris Saint-Germain almayı başardı" dedi.Sembolik maçın ardından turnuvada ödül kazanan sporculara hediyeleri verildi. FIFA21, PUBG, PUBG Mobile ve Zula oyunlarında 26 gün süren E-Spor Turnuvasına, final gününe gelene kadar 4 bin 659 genç mücadele etti.


Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, E-Spor ödül törenine katıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, E-Spor ödül törenine katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Cumhurbaşkanımıza başarı sözü verdim
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Cumhurbaşkanımıza başarı sözü verdim

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Muharrem İnce Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, E-Spor ödül törenine katıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:37:46. #1.16#

title