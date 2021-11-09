Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet...

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken ' Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet...

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız.'

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, Macron tersini yaptı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, Macron tersini yaptı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti
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