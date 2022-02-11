Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 hastalığı sürecine ilişkin, "Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de BioNTech oldum. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum." dedi.

Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Geçirdiği Kovid-19 hastalığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Bu süreci diyebilirim ki çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de BioNTech oldum. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. Yani 4-5 gün içerisinde aslında biz negatife döndük." diye konuştu.

Bugün de cuma namazıyla halkla bütünleşmek istediğini dile getiren Erdoğan, pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir seyahati olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik, böyle bir şey olmadığı gibi evimde de çalışmalarımı uluslararası, ulusal, hepsini aynı şekilde yürüttüm. Yani Ankara'da arkadaşlarımla olamadım ama İstanbul'dan Ankara'yla sürekli video konferansla da olsa irtibatı sürdürdük. Geçen hafta içerisinde de malum cumartesi günü Zonguldak'taki Teoman Duralı Kavşağı'nın, tünellerinin açılışına yine buradan katıldım. Tabii muhteşem bir eser meydana geldi, adına yakışır oldu. Teoman Hoca'mız, gerçekten Allah rahmet etsin bambaşka bir isimdi. Bir Zonguldaklı olarak da onun ismine yakışır bir eser orada meydana gelmiş oldu. Mekanı cennet olsun inşallah. Zonguldak bu tür eserleri görmemişti. İlk defa Zonguldak'ımıza böyle bir eser kazandırmış olmanın da bahtiyarlığı içerisindeyiz."

Emine Erdoğan'ın sağlık durumu

Eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Erdoğan, "O benden bir gün sonra aslında başladı ama henüz eşim atlatamadı. Şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. Rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar dua ediyorum inşallah atlatır. Çünkü seyahate beraber gitmek gerekiyor. O beni yalnız bırakmaz, muhakkak benimle beraber olması lazım. Rabb'im şifalar versin ona da inşallah." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "iş dışında evde nasıl zaman geçirdiği" soruna, "Sürekli Ankara'dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Görüşmeler yaptığım ülkelerin liderleriyle ilgili yine notlar ve o ülkelerle ilgili gelen notlar... Malum şu anda tabii bir Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna ziyaretinden sonra tabii Türkiye'yi takip eden ülkeler var. Bunlarla bu görüşmeleri de yürütmüş olduk. Öbür tarafta tabii Libya'da malum gelişmeler var, orayı takip ediyoruz. Aynı şekilde yine Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette yürüyor. Onlar bizi zaten mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz. Gerek Avrupa gerek Amerika, hepsini yakından takip ediyoruz." diye yanıt verdi.

"Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz"

"Bir diğer taraftan da tabii muhalefetin özellikle elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor" diyen Erdoğan, "Muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Televizyonlara baktığımızda Batı'da şu anda elektrik, doğalgaz fiyatları nerelerde. Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı dediğim gibi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." diye konuştu.

Hastalığı boyunca kendisine dünya liderleri ve vatandaşlardan gelen geçmiş olsun dileklerine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Herkese çok teşekkür ediyorum. Dün akşam özel kalemden bizi arayan, 400'e yakın mesaj vardı. Büyük ihtimalle hepsine döneceğim. Bunun yanında da tabii dünya liderleri aynı şekilde... Onlarla da bir kısmına döndüm bir kısmına da inşallah dönmeye devam edeceğiz. Bu tabii aramızdaki ilişkilerin ne denli sağlam olduğunun da bir ifadesi. Hepsinden çok daha anlamlısı bugün bu bin hatm-i şerifin indirilmiş olması o da bizim için ayrı bir manevi hazdır manevi bir güçtür. Allah razı olsun."