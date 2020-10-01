Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada Suriye meselesine her boyutuyla müdahil olma hakkına sahip bir ülke...
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada Suriye meselesine her boyutuyla müdahil olma hakkına sahip bir ülke...

01.10.2020 15:32 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:39

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışına katıldı. (5)

"Dünyada Suriye meselesine her boyutuyla müdahil olma hakkına sahip bir ülke varsa o da Türkiye'dir"

"Türkiye, Suriye'de ülkenin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü vs., bir çözüm bulunana kadar sınırlarını güvenlik altına almak için her yöntemi kullanmayı sürdürecektir"

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyada Suriye meselesine her boyutuyla müdahil olma hakkına sahip bir ülke...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyada Suriye meselesine her boyutuyla müdahil olma hakkına sahip bir ülke...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyada Suriye meselesine her boyutuyla müdahil olma hakkına sahip bir ülke...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyada Suriye meselesine her boyutuyla müdahil olma hakkına sahip bir ülke...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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