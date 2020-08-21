Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DOLMABAHÇE OFİSE GELDİ
Bir son dakika haberine göre İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yapacağı Dolmabahçe Ofise geldi.
21.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:51
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yapacağı Dolmabahçe Ofise geldi.Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan daha sonra Dolmabahçe Ofise geçti. Erdoğan'ın burada saat 15.00'da açıklama yapması bekleniyor.
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Kaynak: DHA