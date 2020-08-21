Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DOLMABAHÇE OFİSE GELDİ
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Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DOLMABAHÇE OFİSE GELDİ

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yapacağı Dolmabahçe Ofise geldi.

Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DOLMABAHÇE OFİSE GELDİ
21.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:51

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yapacağı Dolmabahçe Ofise geldi.Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan daha sonra Dolmabahçe Ofise geçti. Erdoğan'ın burada saat 15.00'da açıklama yapması bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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