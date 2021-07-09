Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü.

Ailelere desteklerini ileten Erdoğan daha sonra çadırdan ayrıldı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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