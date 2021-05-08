Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakır anneleri) Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları tarafından kandırılarak sizlerden kopartılan...

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakır anneleri) Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları tarafından kandırılarak sizlerden kopartılan ciğerparelerinize kavuşmak için verdiğiniz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz.