Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ, DENDİAS'A HADDİNİ BİLDİRDİ (1)

Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi" dedi.