Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katıldığı gençlik buluşmasına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti
Son dakika gelişmesine göre , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Manisa Gençlik Buluşması"na gelişi "Manisa Gençlik Buluşması"na katılanlar Mevlüt Çavuşoğlu'nun gençler ile sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa telefon ile bağlanıp konuşması MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
MANİSA (AA) - ,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Manisa Gençlik Buluşması"na gelişi
"Manisa Gençlik Buluşması"na katılanlar
Mevlüt Çavuşoğlu'nun gençler ile sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa telefon ile bağlanıp konuşması MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı "Manisa Gençlik Buluşması" programına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.