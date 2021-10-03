Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katıldığı gençlik buluşmasına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katıldığı gençlik buluşmasına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Manisa Gençlik Buluşması"na gelişi "Manisa Gençlik Buluşması"na katılanlar Mevlüt Çavuşoğlu'nun gençler ile sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa telefon ile bağlanıp konuşması MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

MANİSA (AA) - ,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Manisa Gençlik Buluşması"na gelişi

"Manisa Gençlik Buluşması"na katılanlar

Mevlüt Çavuşoğlu'nun gençler ile sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa telefon ile bağlanıp konuşması MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı "Manisa Gençlik Buluşması" programına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katıldığı gençlik buluşmasına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katıldığı gençlik buluşmasına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katıldığı gençlik buluşmasına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katıldığı gençlik buluşmasına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katıldığı gençlik buluşmasına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti - Haberler
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