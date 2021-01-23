Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti

23.01.2021 23:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 23:48
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti

Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen Dış Politika Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı, Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirecek adımlar görüşüldü.

Farklı ülkelerle ikili ilişkilerden küresel gelişmelere kadar birçok başlıkta güncel dış politika durumunun değerlendirildiği toplantıda, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi dış politikada da "etkisini artıracak, hak ve menfaatlerini koruyacak, itibarını yükseltecek" adımları, diplomasi ve diyalog yoluyla kararlılıkla uygulamaya devam edeceği vurgulandı.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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