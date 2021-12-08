Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Din görevlilerimizin asıl sorumluluğu insanların kalbini ve zihnini imanımızın esaslarıyla aydınlatmaktır" - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Din görevlilerimizin asıl sorumluluğu insanların kalbini ve zihnini imanımızın esaslarıyla aydınlatmaktır"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din görevlilerimizin asıl sorumluluğu insanların kalbini ve zihnini imanımızın esaslarıyla aydınlatmaktır

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din görevlilerimizin asıl sorumluluğu insanların kalbini ve zihnini imanımızın esaslarıyla aydınlatmaktır

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din görevlilerimizin asıl sorumluluğu insanların kalbini ve zihnini imanımızın esaslarıyla aydınlatmaktır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan ayrıldı

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AA - Son Dakika Haberleri

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