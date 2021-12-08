Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Din görevlilerimizin asıl sorumluluğu insanların kalbini ve zihnini imanımızın esaslarıyla aydınlatmaktır"
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.
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