Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanlarını Dolmabahçe Sarayındaki verdikleri akşam yemeğinde ağırladı. - İSTANBUL

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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