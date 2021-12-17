Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanlarını Dolmabahçe Sarayındaki verdikleri akşam yemeğinde ağırladı. - İSTANBUL