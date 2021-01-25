Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı (4)
25.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:28
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı.(4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey