Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deniz Kuvvetlerimiz birikimi, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği görevlerde elde ettiği başarılarla bizleri...
06.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:40
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deniz Kuvvetlerimiz birikimi, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği görevlerde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deniz Kuvvetlerimiz birikimi, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği görevlerde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel