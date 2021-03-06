Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deniz Kuvvetlerimiz birikimi, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği görevlerde elde ettiği başarılarla bizleri...

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deniz Kuvvetlerimiz birikimi, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği görevlerde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor.