Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi Müzesi'ni gezdi

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılar ile sohbet etmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın törende dua etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz...